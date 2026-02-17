Ríos Rímac y Chillón alcanzan umbral amarillo en zonas altoandinas de Lima, informa el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los ríos Rímac y Chillón alcanzaron el umbral amarillo en las zonas altoandinas de la región Lima, debido a las lluvias registradas en la sierra central.

En el caso del Rímac, la alerta se activó en la estación San Mateo, en Huarochirí, donde el caudal llegó a los 30.04 m3/s. Para el río Chillón, los puntos de alerta fueron la estación Puente Magdalena (30.05 m3/s) y la estación Pariacancha (7.51 m3/s), ambas en la provincia de Canta.

Otros dos ríos, Mala y Cañete, ingresaron al umbral amarillo durante la noche y madrugada. Sin embargo, en la estación hidrológica Socsi, ubicada en la cuenca baja del río Cañete, se reportó un caudal de 198.94 m³/s, cifra que corresponde al umbral naranja de peligro.

Umbral amarillo y recomendaciones

El umbral amarillo indica condiciones normales, pero con posibilidad de incremento, mientras que el naranja representa un nivel de peligro mayor. Senamhi recomendó a la población "tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar actividades cercanas" a los ríos.

Identifican puntos críticos para prevenir desbordes

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó la semana pasada que, gracias a la identificación de más de 1,600 puntos críticos a lo largo del río Rímac, se optimizaron durante el 2025 las labores de descolmatación, reduciendo así el riesgo de desbordes. Los puntos críticos son zonas susceptibles a desbordes, erosión de riberas o acumulación de sedimentos que pueden impactar infraestructura, cultivos y comunidades aledañas.

Limpieza en 37 puntos del Rímac

José Musayón, jefe de la ANA, indicó que para el 2026 tienen previsto realizar trabajos de limpieza en 37 puntos críticos a lo largo de 71 kilómetros del río Rímac para minimizar cualquier impacto ante la crecida del caudal. El año pasado, la descolmatación tuvo lugar en 47 áreas de peligro.