Decomisan 2.4 toneladas de cocaína en Piura: cargamento iba ser enviado a Centroamérica

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, junto con la Policía Nacional, logró la incautación de más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína durante un operativo en el litoral norte.

Personal de Inteligencia de la Policía Nacional tras paciente seguimiento identificó una presunta organización criminal dedicada al acopio, resguardo y envío de droga hacia Centroamérica mediante embarcaciones rápidas.

Así, el último 13 de febrero de 2026 se intervino, bajo conducción fiscal, un barco sin nombre visible y con bandera ecuatoriana, en el que se encontraban tres tripulantes extranjeros y sacos ocultos con paquetes tipo ladrillo.

Las pruebas arrojaron presuntivo positivo para alcaloide de cocaína, procediéndose a la inmediata detención de los tripulantes y al comiso de la sustancia. Contabilizaron 2 124 paquetes con un peso bruto total de 2 470.850 kilogramos.