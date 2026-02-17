Amazonas: ocho niños awajún fueron traídos a Lima para recibir atención médica especializada

En un vuelo humanitario, ocho niños del pueblo awajún fueron trasladados desde la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, hasta Lima, para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó las gestiones para el traslado de los infantes, que viajaron acompañados de sus padres y contaron en todo momento con el apoyo de personal médico, que permitió garantizar una evacuación segura.

ENFOQUE INTERCULTURAL

En el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, los menores recibirán evaluaciones integrales, exámenes de apoyo al diagnóstico y, de ser necesario, intervenciones quirúrgicas y tratamiento especializado acorde a cada caso, informa Andina.

El Minsa señaló que despliega acciones inmediatas y articuladas para proteger la salud de los menores, especialmente de las poblaciones vulnerables y de comunidades originarias, promoviendo una atención digna y con enfoque intercultural.