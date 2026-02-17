¡Atención! Lluvias moderadas a fuertes se extenderán en la Sierra hasta el miércoles 18 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias de moderada a fuerte intensidad, que vienen causando estragos en varias regiones de la Sierra, se extenderán hasta el miércoles 18 de febrero.

Dicho fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Para este martes 17 de febrero, se estiman acumulados pluviales entre 16 y 35 mm/día en la sierra norte; entre 8 y 23 mm/día en la sierra centro; y de 7 a 29 mm/día en la sierra sur.

La entidad también pronosticó la ocurrencia de granizo y nevadas en zonas por encima de los 2800 y 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur, respectivamente. Además, se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad en la costa.

Departamentos que resultarían afectados

Los departamentos que podrían verse afectados son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

Recomiendan despejar rutas e ir a zonas seguras

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas ante posibles deslizamientos y huaicos. También recomiendan a la población, proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como implementar un sistema de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.