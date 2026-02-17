Indignación en Tacna: realizan pintas en el Arco Parabólico durante celebración por club de fútbol

Indignados se mostraron los ciudadanos de Tacna, luego que la noche del domingo unos desconocidos realizaron pintas en el "Monumento Conmemorativo a los Héroes Almirante Miguel Grau y Coronel Francisco Bolognesi", conocido como el Arco Parabólico.

Según refirieron las autoridades municipales, el suceso se registró durante un masivo banderazo realizado por hinchas de Alianza Lima en el centro de la ciudad, donde también realizaron pintas, como celebración por los 125 años del equipo blanquiazul.

DENUNCIA PENAL

Otros lugares afectados son la Plaza de la Mujer y la Plaza Zela, así como locales privados ubicados en la calle Alto de Lima y Av. San Martin. Las autoridades ediles señalaron que a través de las cámaras de seguridad se identificará a los responsables.

Por su parte, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, Daniel Zegarra, anunció que interpondrá denuncia penal contra los responsables por actos de vandalismo perpetrados contra el Patrimonio Cultural de la Nación, informa RPP.