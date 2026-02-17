Deslizamiento de tierra y rocas casi sepulta camioneta en Huancavelica: accidente deja varios heridos

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron un deslizamiento en la carretera nacional que conduce a la ciudad de Huacayo. El suceso se produjo la mañana de ayer en el distrito de San Miguel, provincia de Churcampa, región Huancavelica.

Toneladas de tierra y rocas se desprendieron de un cerro en la zona de Huanchuy, bloqueando la autopista. Una camioneta que transitaba por el lugar quedó prácticamente atrapada entre los escombros y estuvo a punto de ser sepultada.

INESTABILIDAD DEL TERRENO

El conductor y sus tres acompañantes resultaron con heridas leves. Decenas de autos particulares, camiones y buses interprovinciales quedaron varados. Choferes y pasajeros piden una solución urgente pues temen nuevos derrumbes.

Las autoridades movilizaron maquinaria pesada a la zona para iniciar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la carretera; sin embargo, las labores se tornan complicadas debido a la inestabilidad del terreno y la persistencia de las lluvias.