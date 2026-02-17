Operativo contra el narcotráfico en Loreto: incautan tres avionetas y destruyen aeródromo clandestino

En un amplio operativo, el Comando Unificado Puma, integrado por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas incautó tres avionetas en la comunidad nativa Nueva Galilea Cayarú, ubicada en el distrito de Ramón Castilla, región de Loreto.

Tras un paciente trabajo de inteligencia se conoció que las modernas naves eran utilizadas para sacar droga del país, también destruyeron un aeródromo clandestino. Asimismo, en el lugar se hallaron 400 galones de combustible tipo Turbo Jet.

ESTADO DE EMERGENCIA

La exitosa intervención se realizó con la participación de patrullas integradas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en el marco del estado de emergencia que rige en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla.

La Policía Nacional y el Ejército informaron que han realizado varios operativos estas semanas donde se incautó 187 136 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como diverso material logístico valorizado en 3.6 millones de dólares.