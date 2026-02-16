Adolescentes extranjeros son intervenidos por pintas en inmueble del Centro Histórico del Cusco

El hecho es investigado por efectivos de la comisaría Cusco, en el marco de una presunta afectación al patrimonio en el centro histórico de la ciudad.

Tres adolescentes de nacionalidad estadounidense fueron intervenidos la tarde de ayer por presuntamente realizar pintas con aerosol en la fachada de un inmueble ubicado en la calle Suecia, a pocos metros de la Plaza Mayor de la ciudad del Cusco.

Los menores, identificados con las iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), habrían sido sorprendidos alrededor de las 16:55 horas cuando, aparentemente, realizaban grafitis con spray de color rojo en la pared y en elementos líticos del hotel Turu Wasi. El hecho es investigado por efectivos de la comisaría Cusco, en el marco de una presunta afectación al patrimonio en el centro histórico de la ciudad.

Tras la intervención, los adolescentes fueron puestos a disposición de la dependencia policial para el desarrollo de las diligencias correspondientes, en cumplimiento de los procedimientos establecidos y con respeto de sus derechos conforme a ley.

INVESTIGACIONES

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, informó que los intervenidos son estudiantes y que las pintas se habrían realizado en el mismo inmueble donde se encontraban alojados. Asimismo, indicó que se vienen realizando coordinaciones con el Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Familia para determinar la magnitud de los posibles daños.

“Se evaluará si los muros corresponden a estructuras incas o coloniales, lo cual será definido tras las diligencias respectivas”, señaló la autoridad policial. De igual modo, se informó que, durante la intervención, uno de los menores se habría descompensado, por lo que fue trasladado a una clínica local para su atención médica.