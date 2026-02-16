Lago Titicaca: revelan que falta de plantas de tratamiento y tuberías clandestinas agravan daño ambiental

El director del Programa Especial de la Bahía del Lago Titicaca de la Municipalidad Provincial de Puno, Edson Dante Pizarro Rojas, reveló que los puntos de contaminación en la bahía interior aumentaron de 11 a 17 en solo meses.

Según sus observaciones y reportes de vecinos, el crecimiento acelerado de aguas servidas y desechos que llegan al lago pone en riesgo la salud del ecosistema y de las comunidades que dependen de él. El funcionario ya alertó a Emsapuno y a la Fiscalía de Medio Ambiente, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta ni acción concreta para frenar el problema.

Pizarro advirtió que algunos ciudadanos conectaron tuberías clandestinas a los canales, vertiendo aguas servidas sin tratamiento directo a la bahía. Esto afecta la calidad del agua y la vida de peces, aves y plantas acuáticas. La zona más afectada abarca desde las plataformas deportivas multiusos hasta el malecón turístico y el pasaje Los Uros, cerca de la Universidad Nacional del Altiplano.

Falta de acciones ponen en riesgo salud y economía

El funcionario insistió en que la falta de acción de las autoridades es preocupante y señaló que, si no se toman medidas urgentes, el daño al lago y a las comunidades podría volverse irreversible. Recordó que el Titicaca es fuente vital de agua, alimento y trabajo para miles de familias, y advirtió que las aguas servidas sin tratamiento pueden transmitir enfermedades. Además, alertó que el turismo en la zona podría caer drásticamente si la contaminación persiste.

Llamado a los ciudadanos

Ante la indiferencia de las instituciones, Pizarro hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien las conexiones ilegales y colaboren con acciones de limpieza, aunque recalcó que la solución principal depende de las autoridades.

Señaló que la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales es uno de los principales problemas, y que la ejecución de proyectos es lenta. "El lago Titicaca no puede esperar más. Si no hacemos algo ahora, perderemos un patrimonio natural único", concluyó el director del programa.