Senamhi advierte que lluvias de verano continuarán hasta el 19 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias de verano persistirán en Lima y en diversas regiones del norte del país hasta el 19 de febrero. Entre las zonas más afectadas se encuentran Tumbes, Piura y La Libertad, donde las precipitaciones se han presentado de manera intermitente en los últimos días.

Según explicó el especialista Javier Mora, estas lluvias se producen por el llamado fenómeno del trasvase, mediante el cual los vientos arrastran nubes formadas en la sierra hacia la costa. Esta situación ha provocado precipitaciones de corta duración, pero frecuentes, afectando varios distritos de Lima y el Callao, además de incrementar la humedad ambiental.

El Senamhi precisó que, si bien inicialmente se esperaba una mejora de las condiciones climáticas durante el fin de semana, las nuevas proyecciones obligaron a extender el aviso preventivo para la costa, el cual estará vigente al menos hasta el 16 de febrero. La entidad recomendó a la población mantenerse informada ante cambios repentinos del clima, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o visitas a las playas.

RIESGOS PARA LA POBLACIÓN

Entre los principales riesgos asociados a estas lluvias figura la posible activación de quebradas y huaicos, sobre todo en Lima, Áncash, La Libertad y Cajamarca, donde el suelo permanece húmedo por las precipitaciones recientes. Aunque hasta el momento no se reporta un aumento peligroso del caudal de los ríos, la vigilancia es permanente, en especial en las regiones del norte.

Finalmente, el Senamhi adelantó que el próximo invierno podría presentar temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual, aunque el análisis de la nubosidad continúa. La institución exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia, descargar su aplicación oficial para conocer el clima en tiempo real y seguir las recomendaciones para protegerse tanto de las lluvias como de la radiación solar.