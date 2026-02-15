Economía peruana registró crecimiento de 3.44% anual al cierre del 2025

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la economía en el Perú, alcanzó un crecimiento del 3.44% durante el año 2025, superando el registro de cifras reportado en el año pasado.

Dicho resultado se dio tras la recuperación de diciembre, mes en el que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3.83%, luego de la desaceleración observada en octubre y noviembre. El avance quedó ligeramente por debajo del 3.5% proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al cierre del año, la mayoría de actividades económicas registraron un desempeño positivo. El sector de mayor expansión fue construcción, con un crecimiento de 6.67%, seguido por transporte, almacenamiento, correo y mensajería (4.98%), agropecuario (4.76%), servicios prestados a empresas (3.66%) y comercio (3.59%).

Resultados en sectores

En diciembre, los sectores con mejores resultados fueron construcción (12.01%), comercio (4.89%), manufactura (4.58%) y alojamiento y restaurantes (4.28%). El dinamismo en construcción se explicó por el mayor consumo interno de cemento y el avance de obras en gobiernos locales. En comercio, impulsaron las ventas al por mayor de combustibles y computadoras, así como el comercio minorista en supermercados y tiendas por departamento, además de la venta de vehículos automotores.

Sectores en negativo

Tres rubros reportaron cifras negativas en diciembre y son minería e hidrocarburos (-2.18%), telecomunicaciones (-0.98%) y financiero y seguros (-0.20%). La caída en minería respondió al menor tonelaje tratado por baja ley mineral y factores técnicos, mientras que hidrocarburos retrocedió por menor extracción de petróleo crudo y líquidos de gas natural. Telecomunicaciones fue afectado por la disminución de servicios de telefonía fija y móvil, y el sector financiero por menores créditos y depósitos.