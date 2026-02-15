Trujillo: arrojan bomba lacrimógena en discoteca repleta de jóvenes que celebraban San Valentín

Momentos de terror vivieron los asistentes a la discoteca Nia en la ciudad de Trujillo, luego que desconocidos arrojaran una bomba lacrimógena al interior del local donde decenas de jóvenes celebraban el Día de San Valentín.

Según testigos, el suceso se registró anoche, alrededor de las 11:40, la explosión de gases lacrimógenos se apoderó rápidamente del ambiente, dificultando la respiración y generando un caos, todos querían salir del lugar.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Muchas personas intentaron escapar corriendo, empujando a cualquiera que estaba en su camino, mientras que otros buscaban refugio en los baños para evitar el contacto con las sustancias químicas, informa La República.

Las investigaciones para ubicar a los responsables ya se iniciaron. Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los responsables. Hasta el momento no hay información de personas heridas o fallecidas por este incidente.