Serpentín de Pasamayo: recuperan más de 17 hectáreas estatales ocupadas ilegalmente

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), recuperó nueve predios de propiedad del Estado ubicados en el distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral.

Los terrenos, que suman un área total de 174,077.87 metros cuadrados (más de 17 hectáreas), se encuentran a la altura del kilómetro 11.2 de la carretera Serpentín de Pasamayo, en ambos márgenes de la vía.

La diligencia de recuperación extrajudicial se realizó de manera pacífica con el apoyo y las garantías de la Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Lima Norte, la División Policial Huaral y la Comisaría PNP de Aucallama. El procedimiento se efectuó al amparo de los artículos 65° y 66° de la Ley N.° 30230, norma que establece mecanismos para la recuperación extrajudicial de predios estatales con el fin de promover la inversión y dinamizar la economía.

Ministro anuncia lucha frontal contra tráfico de tierras

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, señaló que estas acciones buscan enviar un mensaje claro contra el tráfico ilegal de terrenos. "Reafirmamos nuestra firme decisión de recuperar y proteger los terrenos del Estado frente a ocupaciones ilegales. Estas acciones fortalecen la seguridad jurídica para impulsar inversiones y desarrollo en beneficio de la ciudadanía", manifestó.

Hasta 12 años de prisión por delito de usurpación

Los delitos de usurpación y tráfico ilícito de terrenos estatales son sancionados por el Código Penal vigente con penas de hasta doce años de privación de la libertad. La SBN continuará con su labor de normar y supervisar los actos relacionados con la adquisición, disposición, administración y registro de predios estatales para garantizar una gestión eficiente y transparente del patrimonio nacional.