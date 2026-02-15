Fuertes lluvias inundan moderno zanjón en Arequipa: varios vehículos quedaron atrapados

La región Arequipa soportó en la víspera una intensa lluvia que dejó tres vehículos atrapados en el zanjón del intercambio vial de la variante de Uchumayo, que resultó totalmente inundado.

Fue necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los choferes de las unidades atrapadas. El zanjón es una obra relativamente nueva que tendría un deficiente sistema de drenaje.

BUZONES DE DESAGÜE

Por otro lado, en distintas zonas de la ciudad de Arequipa el persistente aguacero ocasionó el colapso de buzones de desagüe e interrupción del tránsito vehicular, entre otros incidentes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lluvias de moderadas a fuerte intensidad hasta el lunes 16 de febrero en la zona media y alta de la región Arequipa.