Dictan prisión contra tres policías en Amazonas: realizaron falso operativo para robar S/ 350 mil

En la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas, el Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a los policías Kevin García, José Sánchez y Willy Cadénilla, por el secuestro extorsivo de una empresaria, en el marco del denominado caso Billetón.

Según la resolución judicial, los tres agentes ejecutaron un falso operativo en el que mantuvieron cautiva a Jennifer Lozada Chávez, y se apropiaron de los S/ 350 mil en efectivo que llevaba consigo. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2024.

MANTUVIERON RETENIDA

Con engaños, los policías la obligaron a descender del bus donde viajaba, luego la subieron en una camioneta para supuestamente llevarla a la comisaría. Durante el trayecto la mantuvieron retenida y la amenazaron para apropiarse del dinero.

Luego la abandonaron en la vía pública. El dinero fue repartido entre los implicados. Otras tres personas también recibieron condena por este caso. Asimismo, el tribunal ordenó el pago de S/ 348 como reparación civil en favor de la agraviada.