Arequipa: capturan sujeto que tenía tres requisitorias vigentes por apología al terrorismo

Tras un paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional detuvieron el viernes último en la ciudad de Arequipa a Dulio A. Biamont (65), quien registra 3 requisitorias por apología al terrorismo. Era intensamente buscado.

El sujeto fue intervenido en la avenida Benigno Ballón Farfán, en Cerro Colorado. Las requisitorias fueron solicitadas por el Juzgado Penal Colegiado de Lima mediante Oficio N° 446-2023 de fecha 27 de noviembre del 2025.

DILIGENCIAS

Personal policial procedió a su detención inmediata y luego fue trasladado fuertemente custodiado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias. Tras ello será puesto a disposición de las autoridades competentes.

En todo momento el hombre prefirió guardar silencio. En la sede policial pidió permiso para llamar a su abogado. Trascendió que el detenido habría sido militante del Partido Nacionalista entre el 2009 y 2021, informa Correo.