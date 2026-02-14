MIDAGRI lanza proyecto para recuperar ecosistemas que fortalecerá la agricultura en San Martín

Con el objetivo de restaurar ecosistemas forestales degradados y fortalecer la agricultura familiar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del programa AGRO RURAL, lanzó un proyecto de inversión pública que beneficiará directamente a cerca de mil familias del distrito de Shanao, en la provincia de Lamas.

El proyecto, denominado “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en Plantaciones Forestales Competitivas en las localidades de Shanao, Morillo, Solo, Pucallpa, Alto Pucalpillo, Kongompera y Shacapa, distrito de Shanao, provincia de Lamas, departamento de San Martín”, se ejecutará desde febrero de 2026 hasta agosto de 2029, con un periodo de ejecución de 42 meses organizado en tres etapas y una inversión de S/ 11.5 millones.

Durante su intervención, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para hacer realidad esta iniciativa en beneficio de las comunidades nativas.

“El trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades locales ha permitido que este proyecto sea hoy una realidad. No es solo un esfuerzo del Gobierno, sino el resultado de una coordinación sostenida que pone en el centro a nuestras comunidades nativas”, señaló.

“Este proyecto marca un antes y un después para Shanao. Estamos recuperando ecosistemas degradados con especies adaptadas al territorio y generando oportunidades productivas sostenibles para las familias rurales. Es desarrollo con enfoque ambiental y social”, agregó.

Durante el periodo de ejecución se producirá un total de 1 000 100 plantones forestales de especies como aguaje, árbol de pan, bolaina, caoba, capirona, cedro colorado, bambú amarillo (esqueje), huairuro, leucaena, paliperro, quilosisa y acusimbillo. Estos plantones serán instalados en 900 hectáreas, contribuyendo a la recuperación y conservación de los ecosistemas locales.

La producción masiva de plantones se implementarán en cuatro viveros —tres volantes y uno permanente— ubicados en Shanao, Morillo, Pucallpa y Solo. Asimismo, al concluir el proyecto se contará con 750 hectáreas de plantaciones forestales con especies nativas de alto valor ecológico y 150 hectáreas de sistemas agroforestales con producción de cacao.

La estrategia busca reducir la brecha de restauración forestal, incrementar la cobertura vegetal y fortalecer la provisión de servicios ecosistémicos, al tiempo que impulsa la agricultura familiar. Para ello, contempla la producción de plantones, la implementación de escuelas de campo (ECA), asistencia técnica especializada, transferencia tecnológica y acciones de fortalecimiento organizacional, sensibilización ambiental y formalización comunal.

El proyecto responde a una problemática nacional urgente, considerando que más del 97 % de los ecosistemas forestales degradados del país requieren procesos de restauración. En ese contexto, esta intervención constituye una acción estratégica para cerrar brechas ambientales y productivas en la Amazonía peruana, reafirmando el compromiso del MIDAGRI con la sostenibilidad y el desarrollo rural del país.