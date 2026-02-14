Dos heridos graves deja ataque a balazos en el Rímac: víctimas realizaban parrilla afuera de su casa

Un sujeto, que se movilizaba en una motocicleta, disparó anoche contra dos hombres que realizaban una parrilla afuera de su casa, ubicada en la calle 7, a pocos metros del Mercado Mariscal Castilla, en el distrito del Rímac.

Según testigos, el sicario sacó su arma y disparó, sin mediar palabra, contra los dos hombres, más de diez veces. Una de las víctimas recibió tres balazos tras lanzarse para proteger a su madre y a su menor hija de dos años.

LOS INJERTOS DEL RÍMAC

Los dos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanecen con pronóstico reservado, sus consternados familiares llegaron al nosocomio, pero evitaron declarar sobre lo sucedido.

Trascendió que vecinos informaron a la policía que el atacante antes de disparar se identificó como supuesto integrante de la banda ‘Los Injertos del Rímac’, se presume que el atentado sería por un presunto ajuste de cuentas.