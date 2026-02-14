Trujillo: ordenan prisión preventiva contra cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Los pulpos’

Un juez dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro jóvenes que pertenecerían al grupo criminal ‘Los pulpos’. Ellos fueron detenidos tras los recientes atentados con explosivos en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Se trata de Miguel Tantaquispe (20), Paulo Horna (18), Piero Ríos (19) y José Rojas (20). Serán internados en el penal El Milagro, mientras se realizan las investigaciones. Serían el “brazo armado” de la referida organización criminal.

ATENTADO EN LA DISCOTECA

Según las diligencias preliminares, los muchachos estarían implicados en el atentado con dinamita contra la discoteca Monasterio, hecho en el que también resultó afectado el ómnibus de la agrupación musical Armonía 10.

Asimismo, se les vincula directamente a estos jóvenes con el ataque contra el local de eventos La Hacienda El Lobo, donde la detonación de un explosivo dejó daños de consideración en al menos 25 viviendas colindantes.