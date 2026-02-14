Deslizamiento de rocas provoca choque dos ómnibus en Junín: incidente dejó varios heridos

El accidente se registró en el kilómetro 99 de la Carretera Central, dos buses interprovinciales impactaron, el incidente fue provocado por la caída de rocas producto de las intensas lluvias que azotan la región Junín.

Según los pasajeros, el ómnibus de la empresa Selva impactó por la parte posterior contra una unidad de la empresa Huaribamba, que se había detenido al encontrar piedras de gran tamaño en medio de la carretera.

LESIONES LEVES

El conductor del bus Selva quedó atrapado en la cabina tras el fuerte impacto, requirió una operación de rescate por parte de bomberos y policiales, según informó Canal N. Trascendió que sufrió lesiones leves.

Los buses salieron de Huancayo con destino a la localidad de Pangoa, se conoció que el incidente dejó cinco personas con lesiones leves, quienes tras la revisión de los médicos siguieron su camino en otro ómnibus.