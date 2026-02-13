Convenio entre Minsa y EsSalud busca mejorar atención en salud

El presidente de la república, José Jerí, aseguró que el convenio marco suscrito entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud marca un antes y un después en la atención sanitaria del país.

El acuerdo fue firmado en Palacio de Gobierno como muestra de un compromiso conjunto. Según indicó, se trata de un paso decisivo para fortalecer el servicio en beneficio de todos los ciudadanos.

ARTICULAR ESFUERZOS

El mandatario explicó que el acta de entendimiento entre el Ministerio de Salud (Minsa) y Seguro Social de Salud (EsSalud) no es un documento simbólico. Señaló que representa el inicio de un proceso basado en las capacidades y experiencia de cada institución. La meta es articular esfuerzos y poner lo mejor de cada sector al servicio de la población.

Asimismo, remarcó que la colaboración se desarrollará respetando la autonomía y los estilos de trabajo de ambas entidades. Afirmó que este esfuerzo conjunto busca ofrecer resultados concretos y sostenibles.