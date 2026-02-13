Ayacucho: adulto mayor fallece junto a su mascota y alpacas tras impacto de rayo

La víctima habría estado realizando labores de pastoreo en medio de intensas lluvias y tormentas eléctricas.

Una persona adulta mayor perdió la vida tras ser alcanzada por un rayo en el sector de Pampamarca, ubicado en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, región Ayacucho. La víctima fue identificada como Melchor Huaccalsayco, quien realizaba labores de pastoreo en medio de intensas lluvias y tormentas eléctricas.

De acuerdo con testimonios de pobladores de la zona, la descarga eléctrica se produjo de manera repentina y habría causado la muerte inmediata del ciudadano. En el mismo evento también fallecieron su can pastor y varias alpacas que formaban parte de su actividad económica.

Horas después del suceso, comuneros y guardaparques que transitaban por el sector hallaron el cuerpo y procedieron a su traslado hacia la comunidad, donde se realizaron las exequias correspondientes.

LLUVIAS CONTINUARÁN

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias acompañadas de descargas eléctricas continuarán en distintas provincias de la región. Ante esta situación, pobladores solicitaron la implementación de medidas preventivas, entre ellas la instalación de pararrayos y el desarrollo de campañas de sensibilización frente a tormentas eléctricas.