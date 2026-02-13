Detienen a presuntos tenderos en Juliaca: autoridades recuperan mercadería valorizada en S/1 500

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Tenderos Fashion’, quienes eran el terror de los distintos comercios de la ciudad de Juliaca, en Puno.

Los detenidos, que en todo momento prefirieron guardar silencio, son investigados por el robo de prendas de vestir, productos dermatológicos y de belleza. Se les incautó mercadería valorizada en S/1 500.

VENDÍAN POR INTERNET

Los detenidos fueron identificados como Alexis F. (27), Luis M. (28) y Brenda C. (32). Los sujetos fueron puestos a disposición del Área de Investigación Criminal de Juliaca para las investigaciones correspondientes.

Estas personas eran intensamente buscadas, hace meses habían sido captadas por las cámaras de seguridad de viarios establecimientos robando. Se conoció que los productos sustraídos los vendían por internet.