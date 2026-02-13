Violento enfrentamiento por disputa de terrenos deja cuatro heridos de bala en Tacna

Una nueva disputa de terrenos en el sector de Zarumilla, en la región Tacna, dejó cuatro heridos de bala. El suceso ocurrió la mañana del miércoles 11 de febrero en el fundo Chololo, dos bandos se enfrentaron por la posesión de un predio.

El conflicto se inició cuando un grupo de sujetos intentó ingresar por la fuerza a un terreno que tendría propietario. Los hombres comenzaron a disparar contra el portón, el lote estaba cercado, queriendo entrar, pero fueron repelidos a balazos.

HOSPITALIZADOS

El Coronel PNP Rubí Pinto Araníbar, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, dijo que tres de los cuatro heridos permanecen hospitalizados; mientras que, uno fue trasladado a la comisaría para rendir su manifestación sobre los hechos.

"A las 10 de la mañana se ha producido una gresca entre dos grupos. Un grupo liderado por el señor Marco Flores, propietario de alguna zona del sector, y otro grupo de personas que al parecer habían pretendido ingresar", declaró a Exitosa.