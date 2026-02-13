Cusco: viviendas, colegios, centros de salud y campos de cultivo afectados por intensa nevada

Debido a la intensa nevada que cae desde hace unas semanas en la región Cusco, al menos 30 viviendas colapsaron en la comunidad campesina de Japu, ubicada en la provincia de Paucartambo, alrededor de 40 familias resultaron damnificadas.

Por otro lado, las intensas precipitaciones pluviales provocaron inundaciones en centros de salud, colegios, viviendas, campos agrícolas y deslizamientos que bloquearon carreteras en el distrito de Kumpirishiato, en la provincia de La Convención.

TORMENTAS ELÉCTRICAS

Al respecto, Miguel Oscco Abarca, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, informó que brigadistas están recorriendo las localidades afectadas llevando ayuda para las decenas de familias damnificadas.

Dijo también que se ordenó el envió de equipos y especialistas para reparar los daños en las infraestructuras, trabajos que demoran debido al mal tiempo, las nevadas, lluvias y tormentas eléctricas continúan azotando distintas provincias de la región.