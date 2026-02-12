Tragedia en la Carretera Central: cuádruple choque deja un fallecido en Casapalca

En el accidente estuvieron involucrados dos automóviles, una camioneta y un semitráiler que transportaba frutas, según informó la concesionaria Deviandes.

Una persona fallecida dejó como saldo un cuádruple choque registrado la mañana de este jueves 12 de febrero en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 122, en el sector de Casapalca, provincia de Huarochirí.

En el accidente estuvieron involucrados dos automóviles, una camioneta y un semitráiler que transportaba frutas, según informó la concesionaria Deviandes. Testigos en la zona señalaron que el impacto fue violento, lo que ocasionó daños materiales de consideración en las unidades.

CIERRE PARCIAL DE LA VÍA

El choque múltiple motivó el cierre parcial de la vía, generando que decenas de vehículos quedaran varados en ambos sentidos. Hasta el momento, el tránsito permanece restringido.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de emergencia para atender la situación y realizar las diligencias orientadas a determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se informó que una ambulancia confirmó el fallecimiento del conductor de la camioneta. Las demás unidades implicadas resultaron con daños materiales.