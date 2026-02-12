Cusco: autoridades evalúan cerrar ingreso a Montaña de Colores por lluvias fuertes y nevadas

La conocida Montaña de Colores Vinicunca, uno de los principales atractivos turísticos del Cusco, podría ser cerrada en los próximos días ante las persistentes lluvias y caída de nevadas que se registra en la región.

Rosendo Baca, Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, dijo que fuertes precipitaciones pluviales y sólidas (nieve) en la zona ponen en riesgo a los turistas que ascienden a la maravilla natural.

Explicó que cuentan con un informe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad, que recomendaría la suspensión de ingreso de los visitantes “son documentos que se deben tomar en cuenta”, aseveró.

TEMPORADA ALTA

La evaluación del cierre sería el lunes 16 de febrero, cuando las autoridades municipales de los distritos de Pitumarca y Cusitapa, donde se ubica a montaña, se reúnan con los gerentes regionales y definan la situación.

La Montaña de Colores ubicada sobre los 5,036 metros sobre el nivel del mar, en temporada alta de turismo, recibe unos 1,500 visitantes por día; sin embargo, ahora por el mal tiempo el número bajó a la mitad, informa Andina.