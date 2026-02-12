Despiste de camioneta por exceso de velocidad deja un muerto y dos heridos graves en Ayacucho

Un fallecido y dos heridos graves dejó el despiste de una camioneta en el tramo de la carretera Querobamba–Potongo, en la provincia de Sucre, región Ayacucho. El accidente ocurrió el miércoles 11 de febrero por exceso de velocidad.

Producto del accidente falleció Bernardo A. H., de 48 años, natural de la provincia de Huamanga. Según sus familiares, la víctima era un chofer con amplia trayectoria; sin embargo, en esta ocasión viajaba como copiloto de la unidad.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Asimismo, resultaron heridos Juan S. G. (19) y Donato C. M. (57), ambos procedentes del distrito de Querobamba, provincia de Sucre. Sus cuerpos fueron ubicados a varios metros del vehículo siniestrado, informa la agencia Andina.

Ambos heridos fueron trasladados al centro de salud de Querobamba, donde reciben atención. En tanto, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para las diligencias correspondientes a fin de determinar las causas del accidente.