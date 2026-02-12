Huancayo: joven terminó con graves heridas tras caerle árbol durante una fiesta de cortamonte

Una celebración costumbrista estuvo a punto de terminar en tragedia. El último sábado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, un joven resultó gravemente herido al ser aplastado por un árbol durante una fiesta de cortamonte.

Liborio Huamanlazo Rojas (25), participaba de la actividad junto a unos amigos, cuando el árbol cayó repentinamente aplastándolo, desatando el terror entre los asistentes, quienes trataron de rescatarlo removiendo las ramas.

GASTOS MÉDICOS

Serenos auxiliaron al muchacho, tras constatar que presentaba heridas en la cabeza y espalda, y fractura en uno de los brazos, lo llevaron de inmediato al hospital Daniel A. Carrión, donde permanece internado en observación.

Familiares del joven se mostraron indignados, señalaron que los organizadores debieron tomar precauciones para evitar este tipo de accidentes, denunciaron también que no están colaborando con los gastos médicos.