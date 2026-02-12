Montacarga impacta contra una vivienda en Chimbote: accidente deja un muerto y 16 heridos

El accidente se registró en el centro poblado Vinzos, distrito de Chimbote, región Áncash. Un motocarga que trasladaba trabajadores agrícolas se estrelló contra una casa, el chofer murió y 16 pasajeros resultaron heridos.

Según las primeras investigaciones, el vehículo habría sufrido un desperfecto en los frenos. El conductor de la unidad, identificado como Pedro de la Cruz Venegas (55), murió de manera instantánea tras el fuerte impacto.

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

Los heridos, entre los que figuran varios niños y una gestante, fueron llevados inicialmente al centro de salud del distrito de Santa y luego al Hospital La Caleta, donde se activaron los protocolos de atención para emergencias.

La dirección del nosocomio informó que nueve personas permanecen internadas con lesiones de consideración, entre ellas un menor de 13 años con fractura de fémur y una gestante de nueve semanas con distintas contusiones.