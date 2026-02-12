Pataz: incautan armas y explosivos que pertenecería a grupo criminal dedicado al robo de minerales

En las últimas horas, integrantes del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), ejecutaron la operación ‘Centauro’, que tuvo resultados positivos, en distintos sectores del centro poblado Pueblo Nuevo, ubicado en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad.

La intervención fue el resultado de un paciente trabajo de inteligencia que identificó presuntas actividades delictivas de una organización criminal dedicada a la extorsión, sicariato, robo de mineral y al tráfico de armas y de explosivos a distintas regiones del país.

ALTO PODER DESTRUCTIVO

Según las autoridades, su centro de operaciones funcionaría en una bocamina ubicada en la quebrada La Porfilia. Durante el operativo, que se desarrolló sin mayores incidentes, se incautó gran cantidad de armas de guerra y material explosivo de alto poder destructivo.

“Esta acción reduce la capacidad letal de organizaciones criminales que buscan imponer violencia y socavar la legalidad en la provincia de Pataz, afectando sus medios logísticos y operativos”, señaló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.