Perú entre los mejores destinos sostenibles del mundo tras ingresar al Top 100 Green Destinations

El Perú fue reconocido en el Top 100 Green Destinations Stories 2025, al incluirse dos parques nacionales y dos reservas nacionales, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. La distinción resalta iniciativas vinculadas al turismo sostenible y la conservación de espacios naturales.

Durante una ceremonia realizada en la Cueva de las Lechuzas, ubicada en el Parque Nacional Tingo María (Huánuco), la titular del Mincetur señaló que este reconocimiento, anunciado en la Conferencia Green Destinations desarrollada en Montpellier, Francia, refleja el compromiso del país con la protección del patrimonio natural y la promoción de un turismo responsable, inclusivo y sostenible.

En la lista del Top 100 Green Destinations Stories 2025 figuran el Parque Nacional Tingo María, el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Reserva Nacional de Lachay. Según indicó la ministra, estas áreas naturales protegidas destacan por la preservación de sus ecosistemas y por las experiencias de naturaleza y aventura que ofrecen.

DESDE EL 2020

Asimismo, la ministra destacó que Green Destinations agrupa a una amplia red internacional de destinos sostenibles, con más de 600 miembros en 60 países. Añadió que el Perú ha sido incluido de manera consecutiva desde el año 2020, a través de diversas iniciativas y experiencias relacionadas con el turismo sostenible.