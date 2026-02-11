Mincul propone vehículos eléctricos en Machu Picchu para proteger el patrimonio

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, señaló que los vehículos que cubren la ruta entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca deberían ser eléctricos, con el objetivo de contribuir a la preservación del Santuario Histórico y su entorno.

En entrevista con el programa Andina al Día, el titular del sector explicó que este tipo de unidades resulta adecuado por sus características técnicas. “El vehículo eléctrico vibra menos, es decir, no genera daño al sitio arqueológico. Además, no consume combustible inflamable”, indicó.

MANTENIMIENTO ECONÓMICO

El ministro agregó que el mantenimiento de los vehículos eléctricos es, en general, más económico que el de aquellos que utilizan combustibles tradicionales, lo que podría impactar en una reducción de los costos de traslado para los visitantes.

Luna Briceño recordó que la administración del transporte en dicha ruta corresponde a la municipalidad provincial de Urubamba, por lo que los temas contractuales y las licitaciones son competencia de esa instancia. No obstante, precisó que, ante las recientes complicaciones, el Gobierno Central ha brindado soporte mediante reuniones con representantes del Ministerio de Cultura, así como de los ministerios del Ambiente y de Transportes, además de autoridades regionales y locales.

En ese contexto, el titular de Cultura reiteró su recomendación de que los vehículos que operen en la zona sean eléctricos, propuesta que —según indicó— ha sido planteada en la Unidad de Gestión de Machu Picchu como una posición del sector de cara a futuras concesiones.

Finalmente, subrayó que el régimen de concesiones en el área es un tema complejo que requiere coordinación intersectorial, y recordó que el Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones la conservación de la ciudadela inca, el parque natural adyacente y la sostenibilidad del santuario.