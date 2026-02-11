Indeci reporta 59 fallecidos y 5800 damnificados por lluvias intensas a nivel nacional

Además, actualmente 698 distritos se encuentran en estado de emergencia como consecuencia de las precipitaciones.

Las emergencias provocadas por las lluvias intensas registradas en diversas regiones del país han dejado, hasta el momento, 59 personas fallecidas y alrededor de 5,800 damnificados, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez.

En declaraciones a la Agencia Andina, el funcionario precisó que el mayor número de víctimas mortales se concentra en el departamento de Cajamarca, debido a la alta incidencia de eventos de emergencia asociados a las precipitaciones pluviales.

Según detalló, la mayoría de los fallecimientos se produjo por personas arrastradas por las aguas, derrumbes o huaicos. Asimismo, indicó que quince de las víctimas perdieron la vida tras ser alcanzadas por descargas eléctricas, fenómeno que suele acompañar este tipo de eventos climáticos. Situaciones similares se han registrado en regiones como Madre de Dios, Ucayali y zonas de la sierra central.

De acuerdo con estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las lluvias han afectado a aproximadamente 60,000 personas en todo el país. De ese total, unas 5,800 han quedado en condición de damnificadas.

DISTRITOS AFECTADOS

Arroyo Sánchez señaló además que actualmente 698 distritos se encuentran en estado de emergencia como consecuencia de las precipitaciones. En ese sentido, destacó la reciente declaratoria de emergencia en 174 distritos, medida que permitirá la asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales para atender los daños ocasionados.

El titular del Indeci no descartó que se amplíen las declaratorias en los próximos días, debido a la persistencia de las lluvias en distintas zonas del territorio nacional. Explicó que estas disposiciones facilitan la entrega de ayuda inmediata y la ejecución de acciones de respuesta. Asimismo, recordó que los gobiernos locales pueden acceder a un fondo de hasta 100,000 soles para la atención de emergencias.