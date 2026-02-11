La Libertad: detienen a 9 personas que transportaban 30 cartuchos de dinamita y 100 detonadores

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Huamachuco, detuvieron a nueve personas, que transportaban en una miniván, 30 cartuchos de dinamita, 100 detonadores y 400 metros de mecha lenta, en La Libertad.

De acuerdo a la versión policial, los agentes notaron que una miniván intentaba evadir el control, por lo que ordenaron al conductor detenerse. Sin embargo, este aceleró la marcha y emprendió la fuga.

Dos menores detenidos

Unos 400 metros más adelante, los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie, pero fueron alcanzados y reducidos por los agentes. Entre las personas detenidas se encuentran dos menores de edad.

Investigación policial

Los agentes a cargo de las investigaciones no descartan que los nueve detenidos estén involucrados en actividades ilegales en la zona. El material explosivo incautado quedó bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.