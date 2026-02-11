Construyen el primer parque temático de Dragon Ball Z en Perú: inversión supera los S/26 millones

El primer parque temático de Dragon Ball Z del Perú toma forma en la región Moquegua con una inversión pública que supera los S/26 millones. Ubicado en el distrito de San Antonio, Z Park se presenta como un complejo recreativo orientado al turismo y al entretenimiento familiar, inspirado en uno de los animes más populares del mundo creado por Akira Toriyama. La iniciativa municipal apunta a transformar el paisaje urbano con un espacio que conecta la narrativa del anime con áreas físicas diseñadas para todas las edades.

Z Park: esculturas, juegos y la réplica de la Kame House

El parque temático se desarrolla sobre un área total de 5,601 metros cuadrados e incluye más de 30 esculturas de personajes icónicos como Gokú y otros guerreros del universo Dragon Ball. El recorrido contempla zonas de juegos inflables, áreas electrónicas, un cartódromo, pabellones de servicios y una sección temática denominada “Kame House”, uno de los escenarios más emblemáticos de la serie japonesa.

Según información oficial, el proyecto registra un avance físico del 48 %, con la infraestructura principal ya culminada. Un equipo de 44 trabajadores continúa con labores de acabados, instalación de juegos modulares, enchapes y acondicionamiento de veredas y puentes internos, en una etapa clave antes de su futura apertura.

Turismo, cultura anime y proyección económica para Moquegua

Las autoridades locales sostienen que el parque temático Dragon Ball Z busca impulsar el turismo en Moquegua y convertir a San Antonio en un nuevo punto de interés dentro del circuito recreativo del sur del Perú. El proyecto se suma a otras infraestructuras modernas del distrito y pretende atraer visitantes nacionales y extranjeros interesados en experiencias vinculadas a la cultura pop japonesa.

El entusiasmo por Dragon Ball en el país ha sido reconocido incluso por publicaciones internacionales, que destacan cómo la serie mantiene una fuerte conexión con el público peruano. Desde nombres inspirados en personajes hasta eventos temáticos, la franquicia ha marcado a varias generaciones, lo que refuerza las expectativas sobre la recepción que tendrá Z Park cuando abra sus puertas y se convierta en uno de los parques temáticos más llamativos del país.