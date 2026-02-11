Fiscalía Ambiental investiga presunta contaminación en río Itaya tras incendio de embarcaciones

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas inició una investigación preliminar por presunta contaminación ambiental tras el incendio registrado la noche del lunes 9 de febrero en el río Itaya, que afectó a seis embarcaciones vinculadas al transporte de hidrocarburos.

El fiscal provincial Marvin Loja Arévalo y la fiscal adjunta Selva Panduro Acosta encabezaron la diligencia del martes 10, donde se constató la presencia de iridiscencia de combustible en la superficie del agua. Se instalaron barreras de contención industrial para evitar la expansión del contaminante.

La Autoridad Local del Agua efectuó la toma de muestras en tres puntos del área afectada para determinar la presencia de agentes contaminantes. El Ministerio Público verificará si las embarcaciones contaban con las autorizaciones correspondientes y si el puerto cumplía con las condiciones administrativas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Tres heridos graves en UCI

El Hospital Regional de Loreto informó que tres de los doce heridos por la explosión permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos. El director del nosocomio, Jehoshua López, confirmó que cuatro personas ingresaron con quemaduras de consideración.

Un paciente de 66 años sufrió la amputación del brazo izquierdo debido a la gravedad de las lesiones. Otro herido, de 44 años, presenta quemaduras de segundo grado en el 25% del cuerpo y compromiso respiratorio por inhalación de gases tóxicos, por lo que permanece intubado.

Menor en UCI

Un menor de 17 años también recibe atención especializada en UCI con quemaduras de segundo grado en el 30% del cuerpo. Un cuarto afectado, con lesiones leves, fue dado de alta. López indicó que los pacientes no se encuentran en condiciones de ser trasladados a Lima debido a la complejidad de su estado clínico.