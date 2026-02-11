¡Preste atención! 27 provincias de la Costa en alerta por lluvias ligeras a moderadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de febrero se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la Costa, afectando a 27 provincias de siete regiones.

El aviso incluye incremento de la cobertura nubosa, sensación térmica en horas de la tarde y ráfagas de viento cercanas a los 25 km/h. Los departamentos de posible afectación son Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo al pronóstico de la institución, se prevén acumulados pluviales entre 2 y 15 mm/día en la costa norte; asimismo de 0.2 a 5 mm/día en la costa central; y entre 0.5 y 2.5 mm/día en la costa sur.

Medidas preventivas y recomendaciones

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a revisar y despejar las rutas de evacuación, así como garantizar su correcta señalización, debido al riesgo de deslizamientos y huaicos. También instó a verificar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante una eventual emergencia.

Indeci recomendó a la población proteger y reforzar los techos de sus viviendas, y coordinar con las autoridades locales un sistema de alerta temprana utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.