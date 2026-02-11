No solo Sedapal: 31 empresas aplicarán incremento en tarifa de agua con pago fraccionado

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó el fraccionamiento del incremento en la tarifa del servicio de agua potable para usuarios residenciales, medida que beneficiará a millones de peruanos ante el reajuste aprobado para el 2026. A través del Decreto Supremo N° 002-2026-VIVIENDA, el Ejecutivo dispuso que las empresas prestadoras de saneamiento apliquen el aumento de manera progresiva, evitando así un impacto inmediato en los recibos familiares.

Incremento gradual para proteger economía familiar

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, explicó que el objetivo principal es reducir el golpe económico en los hogares. Según detalló, para un consumo promedio de 16 metros cúbicos, el ajuste será de aproximadamente S/0,35 mensuales, muy por debajo del incremento inicial estimado de hasta S/7,80 en un solo recibo. La medida forma parte del rebalanceo tarifario aprobado en 2023 y supervisado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), entidad encargada de garantizar la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento.

Asimismo, el titular del sector indicó que la aplicación progresiva del aumento se logró tras un trabajo conjunto entre el MVCS, la Sunass y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El esquema permitirá que los usuarios se adapten de manera gradual al nuevo costo del servicio básico, mientras las empresas continúan ejecutando mejoras en infraestructura y cobertura.

Empresas de agua con aumento de tarifas en el Perú

Durante el 2025, la Sunass concluyó la revisión tarifaria de las 50 empresas prestadoras de saneamiento (EPS) a nivel nacional, determinando que 31 de ellas deberán aplicar incrementos durante el 2026. Estas son las empresas incluidas en la lista oficial:

SEDA AYACUCHO S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EPS MARAÑON S.A.

EMUSAP S.A.

EPS RIOJA S.A.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L

EPS EMAPISCO S.A.

EPS EMAPAT S.A.

EPSSMU S.A.

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

EPS MOQUEGUA S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EMAPAB S.A.

EMSAP CHANKA S.A.

EPS SEMAPACH S.A.

EPS SEDACHIMBOTE S.A.

SEDALORETO S.A.

EMAPA - HVCA. S.A.

EMSAPUNO S.A.

EPS NOR PUNO S.A.

EPS SELVA CENTRAL S.A.

EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

EPS EMPSSAPAL S.A.

EPS CHAVÍN S.A.

EMAPA-Y S.R.LTDA.

EPS EMAPICA S.A.

UE TUMBES

SEDAPAL S.A.

SEDALIB S.A.

SEDAPAR S.A.

La disposición fue presentada recientemente ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde representantes del Ministerio de Vivienda explicaron que el incremento tarifario responde a la necesidad de garantizar inversiones y sostenibilidad del servicio de agua potable en el país.