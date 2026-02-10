Senamhi advierte lluvias de fuerte intensidad en la sierra y la selva hasta el viernes 13

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el viernes 13 de febrero se registrarán lluvias de considerable intensidad en la Amazonía y en la zona andina del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el viernes 13 de febrero se registrarán lluvias de considerable intensidad en la Amazonía y en la zona andina del país, según precisó la subdirectora de Predicción Meteorológica de la entidad, Rosario Julca.

En declaraciones al programa Andina al Día, la especialista explicó que las precipitaciones en la zona altoandina podrían generar la presencia de lluvias en la región costera. Este escenario abarcaría desde la costa norte hasta la costa central, incluyendo sectores de Ica, con mayor persistencia entre los días 12 y 13 de febrero.

Julca señaló que durante el último fin de semana se reportaron lluvias intensas en la costa de Tumbes y que se espera que estas condiciones se repitan en los próximos días. Asimismo, el Senamhi emitió un aviso meteorológico para la sierra sur, que comprende Arequipa, las zonas altas de Cusco y Puno, así como las áreas andinas de Moquegua y Tacna.

En estas regiones se prevén precipitaciones intensas al menos hasta el 13 de febrero. En el caso de Puno, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, además de la ocurrencia de nevadas y granizo, principalmente durante las tardes.

La especialista agregó que también se esperan lluvias en las zonas altas de Lima, Ayacucho y Huancavelica, así como en localidades de Cusco, Arequipa y Puno. De acuerdo con el pronóstico, la nieve se presentará en áreas ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el granizo se registrará en zonas situadas hasta los 3,500 metros.

EN LA AMAZONÍA

Respecto a la Amazonía, se prevén lluvias en la selva norte, que incluye las regiones de Loreto y San Martín, así como en la selva alta central y en las zonas de Huánuco, Pasco y Junín.