Elecciones Generales 2026: ¿Cómo conocer tu local de votación?

Se acercan las elecciones generales en el Perú y es importante que conozcas tu local de votación para que no afecte tu participación en estos comicios.

Debido a las próximas elecciones el próximo domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición del público en general el botón de “conoce tu local de votación” a través de su sitio web oficial.

Es así que, para conocer tu local de votación, lo primero que debes hacer es entrar a la página web de la ONPE y hacer click en la opción de “Conoce tu local de votación”, cuyo sistema todavía no se encuentra habilitado para acceder a la información necesaria.

¿POR QUIÉNES SE VOTARÁN EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Los ciudadanos peruanos irán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República por un periodo de 5 años. Asimismo, se votará para designar a los representantes del nuevo Congreso Bicameral (60 senadores y 130 diputados), además del Parlamento Andino. La primera vuelta será el 12 de abril, mientras que la segunda, el 7 de junio.

En tanto, para saber si soy miembro de mesa, puedes ingresar al portal oficial de la ONPE e ir a la sección de “Consulta Electoral”, luego digitas tu número de DNI y consultas el resultado para conocer si serás titular o suplente.

¿CUÁNTO ES EL PAGO PARA LOS MIEMBROS DE MESA?

De acuerdo con lo determinado por la institución pública, la compensación económica para los ciudadanos que cumplan el rol de miembros de mesa será de S/. 165.00 por cada jornada electoral.