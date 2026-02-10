Arequipa: brigadistas recorren caseríos para rescatar a familias aisladas por las intensas nevadas

Autoridades y brigadistas del distrito de Andagua, en Arequipa, tratan de llegar a distintos caseríos, esta vez a Orahuasto, para rescatar a niños y adultos mayores que quedaron incomunicados por las intensas nevadas.

Personal de dicha comuna, junto a un equipo del centro de salud y efectivos de la comisaría del lugar se trasladaron hoy, muy temprano, al caserío aprovechando que se presentaron mejores condiciones climatológicas.

TROCHA CARROZABLE

El gerente general del municipio, Jimmy Begazo, informó a la agencia Andina que el objetivo es rescatar a las dos familias afectadas, que están aisladas desde hace varios días pues la trocha carrozable está interrumpida.

Se trasladarán a bordo de un vehículo hasta donde la carretera rústica se los permita, luego tendrán que continuar su viaje a pie hasta el caserío, esperan que las familias acepten dejar temporalmente sus viviendas.