Trujillo: negocios atacados presuntamente por 'Los Pulpos’ los últimos días serían de un mismo dueño

Foto RPP

El general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial de La Libertad, señaló que el local de eventos atacado con explosivos la madrugada de este lunes, así como los otros cuatro comercios dinamitados los últimos días en la ciudad de Trujillo, serían de un mismo dueño.

"'Los Pulpos', ellos son los responsables de los atentados dinamiteros. Es por extorsión, tienen una obsesión de cobrar un dinero a este empresario a cualquier costo. No es un atentado aislado, es para una misma persona, para un mismo extorsionado", declaró.

El primer negocio dinamitado fue la discoteca Monasterio, donde se había afectado el bus del grupo Armonía 10. Luego atacaron a dos sedes de la cadena de licorería Tabaco y Ron. Después se dio otro atentado con explosivos, esta vez contra la discoteca Luxor.

Foto La República

CONTINÚA LAS DILIGENCIAS

El domingo pasado, atacaron la discoteca Tabaco Marino que estaba cerrada, pero se reportó la activación de una dinamita. A estos casos se suman el ocurrido la madrugada del lunes, estallaron el local de eventos denominado 'La haciendo de Globo', informa RPP.

Sin embargo, la cadena de discotecas Tabaco Marino emitió un comunicado negando la versión de la Policía Nacional del Perú (PNP), que pese al documento de la referida empresa mantiene su hipótesis y continúa con las diligencias respecto al último atentado.