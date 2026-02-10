Nacionales

Hace 2 horas

Papa León XIV: unas 600,000 personas llegarán a Chiclayo durante los días de visita del sumo pontífice

Asimismo, la visita del religioso podría generar un impacto económico superior a los 160 millones de soles anuales para la región Lambayeque, sobre todo en el sector turismo.

Foto Andina



David Cárdenas, subgerente de Turismo y Cultura del municipio provincial de Chiclayo, informó que desarrollan una serie de acciones para preparar a la ciudad ante la visita del papa León XIV, prevista para los meses de noviembre o diciembre de este año.

Entre las acciones destaca un programa de capacitaciones dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, desarrollado en coordinación con los gremios del sector, enfocado en la atención al cliente, altos estándares de calidad y el afianzamiento de aptitudes.

ITINERARIO PAPAL

Respecto al flujo de visitantes, el funcionario dijo a Andina que podrían llegar alrededor de 600 mil personas durante los días de la visita papal, provenientes no solo de Lambayeque, sino también de otras regiones y de naciones vecinas como Ecuador y Colombia.

Por último, señaló que la visita del religioso podría generar un impacto económico superior a los 160 millones de soles anuales para la región Lambayeque, sobre todo en el sector turismo. Pero se tendrá mayores detalles cuando en marzo se confirme el itinerario papal.


