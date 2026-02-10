Ministro Luis Bravo: Modelo Pataz sería replicado en la región Cajamarca para frenar la minería ilegal

El ministro Luis Bravo informó que en el segundo trimestre el Gobierno replicaría el modelo de intervención integral aplicado en la provincia de Pataz, La Libertad, en Cajamarca y otras regiones para frenar el avance de la minería ilegal y el crimen organizado.

“Estamos priorizando algunas regiones complejas para el tema de la minería ilegal, como es el caso de Cajamarca, también en el corredor sur donde hay que combatir y hay que desplegar todos los esfuerzos”, declaró a Radio Líder de Cajamarca.

El titular de Energía y Minas destacó que el Modelo Pataz es una estrategia de alto impacto, donde no solo intervienen las fuerzas del orden, sino diversas instituciones del Ejecutivo a través de un Comando Unificado, estableciendo rutas fiscales, control de insumos, etc.

CADENA LOGÍSTICA

“Son acciones de control en campo directamente a ser ejecutados en el mismo Cajamarca con inversiones específicas, en instalaciones, balanzas, equipamiento, software y comunicaciones, para poder atender esta estrategia que se desarrolla”, remarcó.

Asimismo, Bravo De La Cruz destacó que se están adoptando medidas para neutralizar la minería ilegal como el reciente Decreto Legislativo 1695 que no solo castiga la extracción, sino toda la cadena logística, desde transporte, almacenamiento, y comercialización.