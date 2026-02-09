Tragedia en Apurímac: despiste de miniván deja seis muertos y cuatro heridos

El accidente ocurrió en la ruta hacia la comunidad de Cotarma, en el distrito de Pichirhua; y entre las víctimas se encuentra un menor de edad.

Un accidente de tránsito se registró en la región Apurímac luego del despiste y volcadura de una miniván que trasladaba pasajeros en el sector de Layampampa, en la vía hacia la comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, provincia de Abancay. El hecho dejó un saldo de seis personas fallecidas y cuatro heridas, generando consternación entre los pobladores de la zona.

El vehículo era conducido por Johan V. R., de 28 años, quien resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Las labores de rescate de las víctimas se realizaron con apoyo del Cuerpo General de Bomberos de Abancay, quienes trabajaron varias horas para recuperar los cuerpos atrapados tras el siniestro.

Entre las víctimas mortales se encuentran Laureana Ramos Pipa (80), Maribel Huamán Aguilar (33), Alfredo Miranda Villarroel (43), Rosa Aguilar Ramos (50) y Juana Maucaylla Huamán, quien llegó al hospital sin signos vitales. Asimismo, un menor de edad perdió la vida horas después de ocurrido el accidente, pese a los esfuerzos del personal médico. Los cuatro heridos presentan diversos traumatismos y permanecen bajo observación.

INVESTIGAN ACCIDENTE

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, mientras que las investigaciones para determinar las causas del accidente quedaron a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía Nacional en Abancay. Las autoridades no descartan factores como el estado de la vía o una posible falla humana.