Loreto soportará intenso calor: sensación térmica llegará hasta los 39 °C en los próximos días

El Senamhi alertó que las altas temperaturas persistirán en la región amazónica, con lluvias y tormentas previstas hacia el fin de semana.

El calor extremo continuará marcando la rutina en Loreto durante los siguientes días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las temperaturas oscilarán entre los 32 °C y 33 °C, mientras que la sensación térmica podría superar los 36 °C y alcanzar picos de hasta 39 °C en algunos puntos de la región.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante las tardes se registrarán lluvias aisladas que ayudarán a moderar ligeramente el calor. No obstante, el organismo advirtió que estas precipitaciones no serán constantes, por lo que la población seguirá expuesta a condiciones climáticas sofocantes.

El Senamhi precisó además que, desde la tarde del jueves y hasta el lunes, se prevé la presencia de tormentas en distintas zonas de Loreto. Este panorama coincidirá con actividades festivas como los carnavales y el Día de la Amistad, lo que podría generar inconvenientes si no se toman las precauciones necesarias.

PROTEGERSE DEL SOL

Ante este escenario, Marco Paredes, director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, exhortó a la ciudadanía a protegerse del calor, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol. Asimismo, recomendó estar atentos a los avisos oficiales para reducir riesgos asociados a las lluvias y tormentas eléctricas.