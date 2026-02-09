El Niño Costero extendería lluvias y afectaría temperaturas en otoño e invierno

La posible ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero a partir del mes de marzo podría extender el periodo de lluvias en la costa norte del país hasta abril y afectar las temperaturas del otoño e invierno.

Así lo indicó Yuri Escajadillo Fernández, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, en diálogo con la Agencia Andina. El especialista explicó que, de confirmarse un Niño Costero débil como prevé la Comisión Multisectorial ENFEN, las lluvias, cuyo pico anual es en marzo, se prolongarían.

"Lo que ocurriría si en efecto se presenta El Niño Costero sería una extensión del periodo de lluvias", manifestó. Posteriormente, los efectos se traducirían en un otoño cálido y un invierno que se extendería hasta octubre.

Características de El Niño Costero

El experto detalló que el fenómeno se caracteriza por un calentamiento sostenido de la superficie del mar en la zona frente a las costas de Piura y Ecuador. Cuando este aumento supera los 0.5 grados por más de tres meses, se cataloga como Niño Costero. Para este año, se prevé un rango débil, con un incremento que no superaría los 1.3 grados.

Posible aparición de dengue y otras consecuencias

Dicho calentamiento, además de generar lluvias constantes, tiene otras consecuencias. El especialista señaló que puede favorecer la aparición de mosquitos, incluyendo transmisores de enfermedades como el dengue, y afectar a sectores como la agricultura, la pesca y la salud. "Cada sector está evaluando estas probabilidades", concluyó Escajadillo.