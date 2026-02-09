¡Atención! Temperatura diurna en la costa sur llegaría a 35°C desde hoy hasta el martes 10

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna en la costa aumentará con intensidad "de ligera a moderada" este lunes 9 y también el martes 10 de febrero.

Para estos días se prevén valores máximos entre 28°C y 35°C en la costa sur, y de 29°C a 32°C en la costa centro. Para Lima Metropolitana, el pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre los 28°C y 32 °C.

El organismo detalló que, durante este período, se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, que se presentarían principalmente durante las tardes.

Zonas afectadas y recomendaciones

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna, incluyéndose también la provincia del Callao. Ante este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador solar y utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta si se expone al sol.

Adicionalmente, el Indeci aconsejó beber abundante líquido, no exponerse de forma directa a los rayos solares y mantener una adecuada ventilación en las viviendas y centros de trabajo. También sugirió el uso de ropa de colores claros para mitigar los efectos del calor.