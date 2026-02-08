Incendio afecta varias casas de un asentamiento humano en Piura: dos menores mueren calcinados

Esta madrugada, dos hermanos, uno de 12 años y el otro 7, murieron calcinados dentro de su vivienda tras un voraz incendio ocurrido en la provincia de Paita, región Piura. El padre de las víctimas resultó herido al intentar rescatarlos.

El siniestro se registró en el asentamiento humano Jesús El Nazareno; según los vecinos la familia dormía profundamente y no se percató a tiempo de las llamas, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde. La madre estaba trabajando.

CORTO CIRCUITO

Por sus quemaduras de consideración el progenitor fue internado de emergencia en el hospital Las Mercedes. Diez viviendas resultaron afectadas, cuatro de ellas quedaron reducidas a cenizas, entre ellas la de las víctimas mortales.

Los bomberos trabajaron por varias horas para controlar la emergencia, se desconoce las causas que provocaron el siniestro, aunque no se descarta un corto circuito, pues hay varias viviendas que tiene conexiones eléctricas clandestinas.